جامعة المنوفية في صدارة المجموعة الثانية في لعبة خماسي كرة القدم طلبة ببطولة الشهيد الرفاعي

نجح فريق جامعة المنوفية لكرة القدم الخماسية في الوصول إلي صدارة المجموعة الثانية في لعبة خماسي كرة القدم طلبة بدورة الشهيد الرفاعي ال٥٢ برصيد ٩ نقاط بعد الفوز على جامعات السويدي وجامعة بنها الأهلية والجامعة العربية المفتوحة بالأدوار التمهيدية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، واشراف الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن دورة الشهيد الرفاعي الـ52، ينظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأعرب القاصد، عن سعادته بهذا الفوز، مهنئًا لاعبي المنتخب على أدائهم المتميز أمام الجامعات المشاركة. ومشيرا إلي أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية ودعم الطلاب الموهوبين رياضيًا، من خلال توفير الإمكانات اللازمة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للمنافسة في البطولات المحلية والدولية.

أقيمت المباريات بالصالة المغطاة بستاد جامعة المنوفية، تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، لتتأهل جامعة المنوفية للأدوار النهائية والتي سوف تقام بالمدينة الشبابية بأبي قير بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الجاري ضمن فعاليات الدورة الرياضية الثانية والخمسون للجامعات المصرية للعام الجامعي 2024/2025 .

وتولى التنظيم والإشراف على المباريات الكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مسئول النشاط الرياضي والكابتن محمود درويش مسئول المنتخبات والجهاز الفني للفريق الكابتن أيمن عبد القوي مدرب والكابتن حسام صلاح مشرف الفريق والكابتن عمار ذو الفقار إداري الفريق.



وأسفرت نتائج اليوم الأول ..

1 - المنوفية × السويدي

( 13 / 0 ) لصالح جامعة المنوفية

2 - بنها الأهلية × العربية المفتوحة

( 1/2 ) لصالح جامعة بنها الأهلية

3 - المنوفية × العربية المفتوحة

( 1/5 ) لصالح جامعة المنوفية



نتائج اليوم الثاني

1 - بنها الأهلية × السويدي

( 2/6 ) لصالح جامعة بنها الأهلية

2- المنوفية × بنها الأهلية

( 0/6 ) لصالح جامعة المنوفية

وجاء ترتيب المجموعة الثانية

المركز الأول .. جامعة المنوفية

المركز الثاني .. جامعة بنها الأهلية

المركز الثالث .. جامعة السويدي