العربية لحقوق الإنسان: كل عام والمرأة أكثر قوة والعالم أكثر عدلا

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على أنه في الثامن من كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للمرأة، تأكيدًا على دورها المحوري في بناء المجتمعات وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

ويأتي هذا اليوم تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات"، ليذكّرنا بالتحديات المستمرة التي تواجهها النساء في مختلف أنحاء العالم، ويؤكد الحاجة إلى التزام جماعي بتحقيق العدالة وتمكين المرأة في جميع المجالات.

وقدمت المنظمة في بيان لها اليوم، تحية تقدير وإجلال لكل النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، اللواتي يواصلن نضالهن بشجاعة دفاعاً عن الكرامة والحرية والعدالة، تحية للنساء اللاتي يواجهن الظلم خلف القضبان، وللقياديات اللواتي ساهمن في نهضة المجتمعات بإرادتهن وإصرارهن، كما أنه نستذكر اليوم الشهيدات اللواتي قدمن أرواحهن من أجل قضايا عادلة، وندعو بالشفاء العاجل للمرضى والمصابين، والحرية لجميع المعتقلين والمعتقلات، وإنهاء معاناة الأسرى في كل مكان.

وأضافت المنظمة، أن اليوم نجدد الدعوة إلى السلام والعدالة في فلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، واليمن، والعراق، وجميع أنحاء العالم، إيمانا بأن تمكين المرأة هو حجر الأساس لمجتمعات أكثر إنسانية وإنصافا.