جوجل تحتفل بيوم المرأة العالمي

احتفى محرك البحث الشهير جوجل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025 من خلال تغيير واجهته الرئيسية، تزامنًا مع هذا اليوم الذي يحتفل به في الثامن من مارس من كل عام.

ويأتي هذا اليوم تكريمًا لإنجازات النساء في مختلف المجالات وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهنها في مسيرتهن.

اليوم العالمي للمرأة 2025



يعد مناسبة هامة للتأكيد على حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، والاحتفال بإنجازاتهن البارزة في مختلف المجالات، سواء في العمل أو في المجتمع.

يعتبر اليوم فرصة لدعوة المجتمع الدولي للعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين في كافة الأصعدة.

ويتزامن هذا العام مع الذكرى الثلاثين لخطة الأمم المتحدة لتحقيق عالم أفضل للنساء والفتيات، مما يجعل من هذا اليوم فرصة للتأمل في التقدم الذي تحقق ودعوة إلى مواصلة التغيير الإيجابي في كل أنحاء العالم.

مبادرة البنك المركزي المصري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة



وفي خطوة أخرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعلنت البنوك المصرية عن فتح الحسابات البنكية مجانًا للعملاء الجدد بدءًا من الأسبوع المقبل، وهو جزء من مبادرة أطلقها البنك المركزي المصري بهدف تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في البلاد، بالإضافة إلى توفير الخدمات المصرفية للنساء بشكل خاص.

تلك المبادرة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد المصري وتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية.