رئيس جامعة أسيوط يهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

بعث الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن هذه الذكرى العظيمة تجسد واحدة من أهم البطولات المصرية الخالدة، حيث ضربت القوات المسلحة المصرية أروع الأمثلة في التضحية والفداء، مسطرةً ملحمة وطنية ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل الأجيال. كما أشاد بالدور الرائد الذي تقوم به القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس في تعزيز استقرار الوطن ودعم مسيرته التنموية على مختلف الأصعدة.

وأعرب الدكتور المنشاوي عن خالص تهانيه القلبية لفخامة الرئيس، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

كما بعث الدكتور أحمد المنشاوي برقية تهنئة إلى الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد رئيس الجامعة في برقيته أن هذه الذكرى ستظل رمزًا للبسالة والوطنية والإصرار، حيث أثبت الجيش المصري قدرته الفائقة على تحقيق النصر والدفاع عن أرض الوطن بكل إقدام وشجاعة. كما أشاد بالدور البطولي للقوات المسلحة المصرية، التي تواصل بعطائها وتضحياتها حماية أمن واستقرار الوطن.

وفي ختام البرقية، توجه رئيس جامعة أسيوط بخالص التقدير والعرفان إلى رجال القوات المسلحة البواسل، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة وقواتها المسلحة، وأن يعيد هذه الذكرى العطرة على الوطن قيادةً وشعبًا بالخير والأمن والرخاء.