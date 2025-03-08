حالة الطقس السبت 8-3-2025 في محافظة البحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، استقرار بحالة الطقس اليوم السبت الموافق 8 مارس 2025، تزامنًا مع تحسن الأحوال الجوية حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية الصادر عبر الصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي.

حالة الطقس اليوم السبت

و أعلنت الهيئة، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، في محافظة البحيرة حيث يتوقع طقسًا مائلًا للدفء مع غيوم جزئية خلال النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي بأن محافظة البحيرة، ستعاني من طقس مائل للدفء نهارًا، وبارد في المساء.

وكما يتوقع ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط ليصل من 1.25 إلى 1.75 متر، مع سرعة رياح تصل إلى 26 كيلو مترًا في الساعة.

درجات الجرارة المتوقعة اليوم السبت

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، من المتوقع أن تصل العظمى في مدينة دمنهور، عاصمة المحافظة، إلى 21 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 13 درجة مئوية.