مصرع 10 أشخاص في الأرجنتين بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم؛ إثر وقوع فيضانات ناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في الأرجنتين.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم /السبت/ أن الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول لمدة ثماني ساعات كاملة بدون توقف تسببت في غمر مدينة "باهيا بلانكا" الساحلية بالمياه.

وقال مسئولون بالمدينة" إن كمية الأمطار التي نزلت تعادل الكمية التي تهطل خلال عام، إذ شهدت المدينة سقوط 400 ملم من الأمطار خلال فترة الثماني ساعات.

وحذر خبراء الأرصاد من احتمالية تعرض المنطقة لعواصف أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة "باهيا بلانكا" عانت في الماضي من كوارث مناخية، ففي ديسمبر عام 2023، تسببت عاصفة في مصرع 13 شخصا وتدمير منازل وخلفت أضرارا واسعة النطاق بالمدينة.