محمد سامي: مي عمر بتساعدني في مسلسل سيد الناس

كشف المخرج محمد سامي عن تفاصيل المشاركة في الماراثون الدرامي للموسم الرمضاني لهذا العام، بمسلسلين، وهم مسلسلات “إش إش” بطولة زوجته الفنانة مي عمر، ومسلسل "سيد الناس"، بطولة الفنان عمرو سعد، وكيف كانت تلك التجارب تمثل تحديا كبيرا له.

وأكد “سامي” خلال تصريحات له أنه شخص يعشق التحدي والنجاح، ويكره الفشل والأشخاص التي تصدر الطاقة السلبية والإحباط، ويرى أن النجاح هو الطريق الوحيد الذي يسلكه طوال مسيرته، ولا يحيد عنه.

وأشار إلى أن زوجته الفنانة مي عمر تساعده كثيراً في كل تفاصيل مسلسل "سيد الناس"، وتوفر كله كزوجة أولا كل المناخ الملائم للنجاح، وعلى المستوى الفني،تساعد بشكل كبير في الإعداد وتحضير الأوراق الخاصة بالمشاهد.