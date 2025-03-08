حبس سيدة لإدارتها مركزا تعليميا للنصب على المواطنين بالقاهرة

أمرت النيابة المختصة بحبس المديرة المسئولة عن إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وهمية في عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل"على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المديرة المسئولة وعُثر بداخل الكيان على عدد من الكتب والملازم التعليمية ونماذج الإمتحانات - جهاز كمبيوتر محمول "بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع"، وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة وارتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.