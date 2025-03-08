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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطل لقيامه بتأجير مدخل عقار للباعة

أرشيفية
أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات المختص، حبس عاطل لقيامه بتأجير مدخل عقار للباعة لأفتراشه مقابل أموال بدائرة قسم شرطة الزيتون، 15 يوم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بتأجير كلاً من المدخل و الرصيف الخاص بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة للباعة لافتراشه نظير مبلغ مالى وقيامه بسرقة المياه و استخدامها لغسل الدراجات النارية، وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل ، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة كافة المخالفات.
 

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