استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية صباح اليوم باستشهاد فلسطينيين جراء قصف نفذته مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة "أبو حلاوة" شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتزامن ذلك مع استشهاد فلسطيني آخر بنيران قوات الاحتلال في حي التنور شرقي المدينة.

وفي تطور آخر، أطلقت دبابات إسرائيلية نيرانها بشكل كثيف في محيط معبر رفح. كما أطلقت إحدى الدبابات الإسرائيلية "قذيفة صوتية" صوب المنازل في حي السلام شرق مدينة رفح.

من جهة أخرى، أشار شهود عيان إلى أن آليات عسكرية إسرائيلية متمركزة قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة أطلقت نيرانها بشكل مكثف تجاه المنطقة.

وتواصل إسرائيل فرض حصار مشدد على قطاع غزة، حيث تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في وقت ترد فيه أنباء عن إصدار المستوى السياسي الإسرائيلي تعليمات بالاستعداد للعودة إلى القتال بشكل مكثف.