الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بداية من غد الأحد وطقس دافئ نهارًا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت إلى الخميس 13 مارس، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية ودافىء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

واضافت الارصاد انه يشهد اليوم السبت ، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد انه اعتبارا من غدا الاحد سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة.

وتابعت انه من غدا الاحد الى الخميس 13 مارس سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الارصاد انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجة البحرى العظمى 22_25 درجة والصغرى 12_15 درجة.