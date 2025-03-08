10 مارس محاكمة عاطل متهم بسرقة المواطنين في عين شمس

حددت المحكمة المختصة 10 مارس الجاري لنظر اولى جلسات محاكمة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة بسرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من مواطن يفيد بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي و بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

و بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على 8 هواتف محمولة ومبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه 10 وقائع سرقة بأسلوب الخطف وأن المضبوطات التي بحوزته متحصلات وقائع سرقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.