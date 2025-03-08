اليوم.. شبورة كثيفة على الطرق وطقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومعتدل علي السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء .

كما يشهد اليوم السبت شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمي والصغرى 10 درجات، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 14 درجة .