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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عامل أطلق النار على صاحب مخزن بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت النيابة المختصة، بحبس عامل بمخزن خردة أطلق النار على مالك المخزن بسبب خلافات مالية بينهما بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثانٍ بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بإصابة شخص بطلق ناري خلال مشاجرة بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة مالك مخزن خردة، بطلق ناري في الصدر من بندقية خرطوش أطلقها عامل خردة، وكشفت التحريات الأولية أن خلافات مالية نشبت بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بإطلاق النار على المجني عليه، ما أسفر عن إصابته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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