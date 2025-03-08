استقرار أسعار الدولار اليوم السبت 8 مارس 2025

السبت 08/مارس/2025 - 09:20 ص

اسنقر سعر الدولار اليوم في البنوك السبت 8 مارس 2025 إجازة البنوك الأسبوعية، وسجلت العملة الخضراء في البنك المركزي نحو 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي - مصر

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50.54 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار بالبنك العقاري المصري العربي 50.50 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع