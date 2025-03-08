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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

صاروخ كهربائي وماسورة حديدية.. كواليس إصابة عامل بالجيزة

ارشيفيه
ارشيفيه
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أصيب عامل ببتر جزئي في القدم واليد أثناء محاولته تقطيع ماسورة حديد باستخدام صاروخ كهربائي داخل عقار بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بإصابة أحد الأشخاص أثناء عمله داخل العقار، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث وقع نتيجة انفصال أسطوانة الصاروخ عن مكانها، ما أدى إلى تطاير القرص الحديدي وإصابة عامل ببتر جزئي في القدم واليد.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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