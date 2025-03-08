فايننشال تايمز: أمريكا تجري محادثات استكشافية مع الكونغو الديمقراطية بشأن صفقة معادن

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن الولايات المتحدة تجري محادثات استكشافية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن صفقة معادن.

وفي فبراير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا يمنح واشنطن حق الوصول إلى معادنها النادرة، وذلك مقابل استمرار المساعدات الأمريكية لكييف.

وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أوكراني رفيع، أن كييف وافقت على شروط اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر الأوكراني أن الاتفاق يشمل قيام واشنطن بتطوير موارد المعادن النادرة في أوكرانيا، على أن تذهب العائدات إلى صندوق مشترك تم إنشاؤه حديثًا بين البلدين.