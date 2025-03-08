3 قرارات من النيابة بشأن وفاة سيدة المصعد بأوسيم

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة سيدة إثر استخدام المصعد بعد أن اصطدمت رأسها بين الحائط وكابينة المصعد.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن جثمان الجثة وأمرت بتشكيل لجنة لفحص سلامه المصعد.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع سيدة داخل مصعد أحد العقارات بدائرة المركز.



على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لربة منزل تبلغ من العمر 60 عامًا، حيث لقيت مصرعها أثناء استخدام المصعد بعد أن اصطدمت رأسها بين الحائط وكابينة المصعد.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.