وول ستريت جورنال: إسرائيل وضعت خطة تصعيدية من أجل زيادة الضغط على حماس

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إسرائيل وضعت خطة تصعيدية لزيادة الضغط على حركة حماس، تتضمن خطوات متعددة قد تصل إلى استئناف الحرب.

وأعلن موقع أكسيوس الأمريكي، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة رفضها القاطع لأي مفاوضات مباشرة بين واشنطن وحركة حماس.

كما أفاد مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "والا" العبري، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أعرب خلال محادثة متوترة مع مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، عن رفض إسرائيل للمفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس.

وكان بوهلر قد قاد محادثات سرية بين البيت الأبيض وحماس بشأن إطلاق سراح الرهائن، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" يوم الأربعاء الماضي.

وأشار مصدر إسرائيلي للصحيفة إلى أن إسرائيل لم تكن متحمسة لهذه المفاوضات، فيما أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أبلغت واشنطن بموقفها الرافض للمحادثات المباشرة مع حماس.