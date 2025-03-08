كلمة السر خلاف مالى.. حبس المتهم بقتل زوج شقيقته بأوسيم

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إتهام عامل بقتل زوج شقيقته بأوسيم.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت اعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، حيث تبين العثور على جثة المدعو عامل مذبوح داخل غرفة نومه.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه بسبب خلاف مالي بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.