الحلوى المفضلة لدى الأطفال.. تعرف على طريقة عمل المرشملو

تسمى المرشملو بالحلوى الخطمي واسمها بالإنجليزية (Marshmallow)، وهي نوع من السكاكر التي ظهرت بشكلها الحديث الذي لفت أنظار الأطفال بشكل خاص، حيث يستمتعون بطعمها اللذيذ المميز، وقوامها الإسفنجي الذي يذوب في الفم، حيث تقدم هذه الحلوى في أعياد الميلاد والمناسبات، وتُستخدم لإعداد الحلويات الأخرى، وسنذكر في هذا المقال طريقة عمل المارشملو، بالإضافة إلى طريقة عمله بدون الجيلاتين.

عمل المارشملو:

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المكوّنات:

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- ثلاثة وستون جراماً من الجيلاتين.

- كوب من الثلج المكسر.

- كوبان من السكر الأبيض.

- ثلاثة أرباع الكوب من شراب الذرة.

- ثلاث نقاط من ملون الطعام الأحمر.

- رشة من الملح.

- نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.

مكوّنات الزينة:

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- ثلاثة أرباع الكوب من رقاقات الشوكولاتة.

- نصف ملعقة صغيرة من السمن النباتي.

- مكسرات مفرومة، حسب الرغبة.

- كوب من السكر البودرة.

طريقة التحضير:

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- ندهن قالباً مستطيل الشكل بالقليل من الزيت،

ثم نغطيه بورق الخبز.

- نرش السكر البودرة على الورق بحيث نغطي

الورق.

- نسكب نصف كوب من الماء المثلج، ثم نرش

الجيلاتين على الماء.

- نسكب ما تبقى من الماء المثلج، والسكر،

وشراب الذرة، والملح في مقلاة عميقة.

- نضع المقلاة على نارٍ هادئة، ونترك المزيج

يغلي لمدة عشر دقائق، ثم نضع ميزان حرارة

خاص بالشراب في المزيج، وعندما تصبح

درجة حرارته مئة وثلاثة وعشرين درجة

مئوية نرفع المقلاة عن النار.

- نسكب الشراب بشكلٍ تدريجي في وعاء

الجيلاتين المسخن مسبقاً في الميكروويف

لمدة عشر ثوانٍ، ثم نخلطه في خلاط ثابت

على سرعة قليلة، ونخلطه مرة على سرعة

عالية لمدة عشر دقائق حتى يصبح مزيج ذو

لون أبيض ويتضاعف حجمه.

- نضيف ماء الورد، وملون الطعام إلى الشراب،

ونحرك المزيج حتى يختلط.

- نسكب مزيج المارشملو في إناء، ثم نتركه

جانباً لمدة أربع ساعات، أو لمدة ليلة كاملة.

- نرفع المارشملو من القدر، ثم نقطعه إلى

مكعبات، ونضعها في طبق التقديم.

- نضع رقائق الشوكولاتة مع القليل من الزيت

على النار، ونذوب فيها الشوكولاتة.

- نسكب الشوكولاتة السائلة في وعاء التقديم

حتى نغمس بها المارشملو، ويمكن أن نقدم إلى

جانبها المكسرات المفرومة.

عمل المارشملو بدون جيلاتين:

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المكوّنات:

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- ثلاثة أكواب من السكر الأبيض.

- ربع كوب من شراب الذرة.

- رشة ملح.

- ثلاثة أرباع الكوب من الماء.

- ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيلا.

- ملون طعام ذي لون زهري، حسب الرغبة.

- كوب من السكر البودرة.

طريقة التحضير:

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- نرش صينية الفرن برذاذ الزيت، ونتركها جانباً.

- نضع كلاً من السكر، والملح، وشراب الذرة،

والماء على النار حتى يغلي المزيج.

- نخفف الحرارة تحت القدر، ثم نتركه يغلي

لمدة خمس دقائق حتى يصبح ذا قوام سميك.

- نرفع القدر عن النار، ثم نسكب المزيج في

وعاء الخلاط الكهربائي، ونخفق المكوّنات

لمدة اثنتي عشرة دقيقة. نضيف كلاً من

خلاصة الفانيلا، وملون الطعام إلى الوعاء، ثم

نخلط المزيج مرة أخرى.

- نسكب المزيج في الصينية، ثم نغطي الصينية،

ونضعها في البراد لمدة ليلة كاملة.

- نقطع المارشملو إلى مربعات، ثم ننثر فوقها السكر البودرة.