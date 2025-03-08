ترامب يعين ميشال عيسى سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعيين ميشال عيسى سفيرًا للولايات المتحدة لدى لبنان.

وفي إطار سعي الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ نظيره الأوكراني بضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات تضمن تحقيق سلام دائم.

وأكد روبيو لنظيره الأوكراني أن الرئيس ترامب مصمم على إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

وأمس الجمعة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يرغب في التوصل إلى السلام في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين وفد أمريكي وآخر أوكراني، وسط انتقادات من واشنطن بشأن رفضه التفاوض مع موسكو.

وفي خطابه اليومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح زيلينسكي أن هناك تنسيقًا مكثفًا مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شمل عدة مستويات من المحادثات والمكالمات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن.