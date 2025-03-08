العراق| أمطار غزيرة وعواصف في بغداد.. وتوقعات باستمرار الطقس السيئ

شهدت العاصمة العراقية بغداد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، مما أدى إلى دخول المياه إلى عدد من المنازل وحدوث اضطرابات مرورية في بعض المناطق.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية السيئة خلال الأيام المقبلة، مع تحذيرات من ارتفاع منسوب المياه واحتمال تفاقم الأضرار.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، أن نفق الجسر المعلق بمنطقة الكرادة خرج عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى قطع الطريق من تقاطع الخرطوم باتجاه نفق الزيتون، بسبب ارتفاع منسوب المياه داخل النفق.

وتكرر المشهد ذاته في كربلاء حيث غرقت الطرقات، وبلغ منسوب المياه لإطارات العجلات، فضلًا عن تحول بعض الطرق إلى طينية.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد عن استنفار كافة الجهود وإرسال سيارات سحب المياه لدعم الدوائر الخدمية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ.

وتم إعلان حالة الاستنفار الخدمي التام لجميع الدوائر الخدمية، والدفاع المدني، والإسعاف الفوري، مشددًا على ضرورة تجنب التنقل حتى الصباح، خاصة عبر الطرق الخارجية، حفاظًا على سلامة المواطنين.