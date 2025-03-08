لخلافات على المشروبات.. "الأخرس" يطعن قهوجي بالبطن بقرية في الفيوم

أصيب قهوجي بقرية سيلا بدائرة مركز الفيوم بمحافظة الفيوم بطعن قطعي بالبطن بعد تعدي شاب عليه بطعنه بسكين فاكهه لخلاف بينهما على طلب المشروبات بالمقهى.



تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز الفيوم، بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ من مستشفى الفيوم العام بوصول شاب مصاب بطعن قطعي بالبطن.

وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم بمعرفة النقيب محمد عمر جابر معاون مباحث المركز إلى مكان الواقعه وتبين إصابة شاب يدعى"حسن.ب "، 31 سنة، قهوجي، مصابا بجرح قطعي بالبطن.

بانتقال الضباط والفحص بإشراف الرائد أحمد فريتم رئيس المباحث إتهم المدعو "أيمن. ج، 17 سنه، وشهرته الأخرس"، ومقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالاشتباك بالأيدي وإحداث إصابته بإستخدام سكين، لخلافهما على طلب المشروبات بالمقهى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.