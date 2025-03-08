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السبت 08 مارس 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد الفوز على مودرن.. بيسيرو يمنح لاعبي الزمالك راحة من تدريبات الغد

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، اليوم السبت، عقب مواجهة مودرن سبورت في بطولة كأس مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته، مساء غدِِ الأحد؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة، ليلتقي الأبيض مع سموحة في الدور التالي.

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