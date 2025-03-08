الإمارات تدين هجمات المجموعات المسلحة ضد القوات الأمنية في سوريا

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية على الموقف الثابت لدولة الإمارات في دعم استقرار سوريا والحفاظ على سيادتها على كامل أراضيها.

كما أدانت الهجمات التي تنفذها المجموعات المسلحة في الجمهورية العربية السورية، والتي تستهدف القوات الأمنية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي رفض الإمارات لكافة أشكال العنف والتطرف، مشددة على أهمية دعم استقرار سوريا.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلًا عن مصدر أمني سوري، أن مجموعات مسلحة شنت هجومًا استهدف المستشفى الوطني في اللاذقية.

وذكر المصدر أن الجهات الأمنية تتعامل مع الهجوم دون ورود تفاصيل فورية عن حجم الأضرار أو الإصابات.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلًا عن وزارة الدفاع السورية، أن قوات الأمن السوري أفشلت هجوما لفلول النظام السابق على قيادة القوات البحرية باللاذقية.

وقالت وسائل إعلام سورية، أن هناك كثر من 90 قتيلا في صفوف الجيش والأمن السوري و160 من مؤيدي الأسد بمعركة الساحل.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا" أمس الجمعة، بأن قوات الأمن نجحت في فك الحصار الذي فرضته عناصر تابعة للنظام السابق على مقاتلين من الجيش السوري في محيط مدينة القرداحة، وذلك عقب اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة.

وأوضح المصدر أن تلك العناصر اتخذت من المباني والمرتفعات في المدينة مواقع تمركز لها، مستخدمة إياها لاستهداف قوات الجيش السوري.