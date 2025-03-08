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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلس مدينة طامية يشارك في الإفطار الجماعي بقرية الروبيات.. صور

جانب من الإفطار الجماعي
جانب من الإفطار الجماعي لقرية الروبيات
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شارك سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، اليوم الجمعة، بمحافظة الفيوم بالإفطار الجماعي الذي أقيم بقرية الروبيات، وذلك بحضور المهندس ناجي سعد نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القري، وجمال عرفان رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة، وجمال اللازق وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

وعبر رئيس مجلس المدينة عن سعادته بهذا التجمع الذي يسوده مشاعر الود والترابط داعيًا إلى تعميم الفكرة بكل قرية المركز  للحفاظ على تماسك ووحدة وترابط أبنائها.

وهنأ رئيس مجلس المدينه الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتبادل الحديث معهم للاطمئنان على أحوال القرية. 

معربًا عن سعادته لتواجده وسط أهالي القرية ومشايخها، كما أشاد بالتنظيم موجها الشكر لكبار القرية لجهدهم في إقامة الإفطار الجماعي. 

وأكد رئيس المدينة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القرى الأولى بالرعاية، وتسعى جاهدة لتطوير سبل الحياة فيها، مؤكدًا أننا جميعا نعمل كفريق عمل واحد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي، وتحسين مستوى الأحوال المعيشية في شتى نواحي الحياة.

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رئيس مدينة طامية قرية الروبيات بمركز طامية محافظة الفيوم الإفطار الجماعي لقرية الروبيات حفل إفطار جماعي قرية الروبيات