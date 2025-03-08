بالأسماء.. 5 مرشحين لقيادة حزب الجبهة الوطنية بالمنيا

مع اقتراب إعلان الأمانات الفرعية لحزب الجبهة بالمحافظات، يبرز بالمنيا 5 أسماء مرشحة لقيادة الحزب بالمحافظة بعد دورهم البارز في الفترة السابقة علي تأسيس الحزب وجمع التوكيلات الخاصة الحزب.

«البوابة نيوز» ترصد أبرز المرشحين لقيادة حزب الجبهة الوطنية في المنيا.

النائب السابق سيد أبو بريدعة

أول المرشحين الخمسة، النائب السابق سيد أبو بريدعة، الذي خاض الانتخابات البرلمانية في عام 2010 ممثلا للحزب الوطني ولم يحالفه التوفيق ثم خاض الانتخابات البرلمانية 2015 مستقلا وتمكن من تحقيق النجاح وحصد مقعد دائرة مركز المنيا.

وساهم النائب السابق سيد أبو بريدعة خلال فترته النيابية في العديد من القوانين مثل قانون الثروة المعدنية وتصدي لقانون الخدمة العامة وتبني العديد من القضايا مثل أملاك الدولة وقضايا الفلاحين والبدو ونجح في جلب العديد من الإعانات من وزارة التضامن الاجتماعي للفقراء بدائرته ورشح مرتين كأفضل نائب برلماني.

كمل لعب سيد أبو بريدعة دورا كبيرا في كشف قضية فساد القمح الشهيرة من خلاله تواجده عضوا بلجنة تقصي الحقائق كما قام بجمع 360 توقيع من النواب لسحب الثقة من وزير التموين.

وفي الفترة الأخيرة لعب سيد أبو بريدعة دورا كبيرا في تأسيس اتحاد القبائل العربية من خلال علاقته بأبناء القبائل العربية بمختلف ربوع مصر وساهم بشكل كبير في جمع توكيلات لحزب الجبهة.

عمرو عبد الغني الحصري

ومن المرشحين بقوة، عمرو عبد الغني الحصري أحد أهم الرموز السياسية التنظيمية بمحافظة المنيا.

بدأ الحصري مسيرة العمل الحزبي بانضمامه لأمانة شباب الحزب الوطني عام ٢٠٠١ وعضوًا بمجلس محلي شعبي مركز بني مزار ٢٠٠٨ آخر مجلس محلي شعبي منتخب وفي مستهل عام ٢٠١٧ شارك في تأسيس كيان جمعية من أجل مصر منسق للجمعية بمركز بني مزار ثم تولي منصب آمين حملة كلنا معاك من أجل مصر الحملة الانتخابية الرسمية لرئيس الجمهورية.

وفي أعقاب انتخابات الرئاسة ٢٠١٨ تولي عمرو عبدالغني أمانة حزب مستقبل وطن في ثوبه الجديد بعد إدماج كوادر حملة كلنا معاك من أجل مصر داخل الكيان الحزبي الذي تولي تنظيم وحشد الناخبين للإستفتاء علي التعديلات الدستورية عام ٢٠١٩.

ومن المعروف عن عمرو الحصري اهتمامه بانتقاء الكوادر والقيادات التنظيمية المؤثرة داخل هيئة مكتبه سواء في الحملة او الحزب والذي كان له بالغ الأثر في تنظيم اكبر مؤتمرات شعبية حاشدة لدعم ترشح رئيس الجمهورية في انتخابات ٢٠١٨ و٢٠٢٤ وأيضا في دعم مرشحين حزب مستقبل وطن بالانتخابات البرلمانية حيث كان علي رأس قائمة من أجل مصر مرشحا عن مركز بني مزار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس الشيوخ الحالي وحصلت القائمة في مركز بني مزار علي أعلي الأصوات

وفي مايو ٢٠٢٣ قاد عمرو الحصري كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي علي مستوي محافظة المنيا واختيار مجموعة من اقوي الرموز والقيادات الطبيعية بالمحافظة للانضمام لهيئة مكتب التحالف الوطني وكان منسقًا للحملة الانتخابية الرسمية لرئيس الجمهورية وله مساهمات عدة في تنفيذ العديد من الفاعليات والمبادرات المجتمعية لمحاربة الغلاء وتقديم المساعدات للأسر الأولي بالرعاية وتنظيم العديد من المسابقات والأنشطة الرياضية والثقافية خلال تولي مسئولية إدارة جمعية من أجل مصر وحزب مستقبل وطن والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

النائب السابق عمر وغلاب

ومن المرشحين أيضا النائب السابق عمرو غلاب، وهو سياسي بارز وبرلماني سابق متخصص في الشأن الاقتصادي لديه خبرة أكثر من 25 عام في المجال المالي وأعمال المراجعة المالية والضرائب وجميع الاستشارات المتعلقة بالمحاسبة والقانون.

وكان له دور بارز في تسهيل إصدار عدد من التشريعات الإقتصادية الهامة خلال فترة رئاسته للجنة الاقتصادية بمجلس النواب بالتزامن مع مرحلة الإصلاح الاقتصادي بمصر وشغل عدد من المناصب السياسية البارزة

كما شغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب 2015|2020 ساهم في مناقشة وصدور عدد من التشريعات الهامة مثل قانون الاستثمار وقانون الشركات وقانون حماية المستهلك وقانون الإفلاس وقانون القيمة المضافة كما شغل منصب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ائتلاف الأغلبية البرلمانية.

النائب السابق علاء السبيعي

ومن المرشحين أيضا، علاء السبيعي عضو مجلس النواب السابق عن دائرة بندر ومركز المنيا أحد أهم الرموز السياسية بالمنيا في العقد الأخير.

وبدأ علاء السبيعي حياتيه السياسية عندما انتخب عضو للمجلس المحلي الشعبي لمركز المنيا عام 2002 ثم انتخب عضو للمجلس المحلي الشعبي للمحافظة عام 2006 ثم وكيلا للمجلس المحلي للمحافظة.

كما انتخب السبيعي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنيا في الانتخابات البرلمانية عام 2015 ثم أعيد انتخابه مرة آخري نائبا عن محافظة المنيا ضمن قائمة في حب مصر في الانتخابات البرلمانية 2015 ثم تم تعيين علاء السبيعي أمينا عاما لحزب مستقبل وطن المنيا واختير عضو بالأمانة العامة المركزية لمستقبل وطن.

محمود أبو حسانيين

ومن المرشحين أيضا، محمد محمد عبدالقادر أبو حسانين، الذي بدأ حياته السياسية عضوا بالحزب الوطني السابق وكان له دورا سياسيا بارزا، ولعب دورا في الحشد في الانتخابات الرئاسية في عام 2018 كما شغل منصب أمين مساعد تنظيم المحافظة لحملة كلنا معاك.

شغل أيضا محمد عبد القادر أبو حسانيين منصب أمين مساعد تنظيم المحافظة بحزب مستقبل وطن وعضو المكتب التنفيذي لمؤسسة شباب وطن للتنمية.