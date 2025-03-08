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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مودرن سبورت يصدر بيانًا رسميًا ضد الأخطاء الفادحة بمباراة الزمالك

مودرن سبورت
مودرن سبورت
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يُدين نادي مودرن سبورت "الحريص دائمًا على تطوير الكرة المصرية ومنظومته التحكيمية" ما شهدته مباراة فريق كرة القدم الأول مع الزمالك في دور الـ16 نهائي كأس مصر.

ويؤكد نادي مودرن سبورت اتخاذ الإجراءات القانونية لدى اتحاد الكرة بشأن شكوى الحكم عبد العزيز السيد حكم اللقاء؛ بسبب الأخطاء الفادحة التي ساهمت في خسارة مودرن سبورت 1-2.

ويشدد نادي مودرن سبورت على رفضه التام للأخطاء التحكيمية الكبرى التي شهدتها المباراة، وكذلك إقامة المباراة بدون تقنية الفيديو رغم إقامة مباراة أخرى في نفس البطولة بالتقنية ذاتها.

ويطالب نادي مودرن سبورت اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الأندية وعلى رأسها مودرن سبورت من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي تسببت في خسارة النادي العديد من مباريات الدور الأول للدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.

كما يطلب نادي مودرن سبورت إيقاف الحكم عبدالعزيز السيد والتريث في اختيار حكام ذو كفاءة دولية للفترة المقبلة نظرا لأهميتها الشديدة.

ويؤكد نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس دعمه الكامل لمنظومة اتحاد الكرة ولجنة التحكيم والتطلع للتعاون معًا في تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

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