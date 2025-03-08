رويترز: واشنطن تدرس تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الروسي في إطار خطة السلام

أفادت وكالة "رويترز"، بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، وذلك في إطار جهود دبلوماسية لدعم خطة السلام.

وأوضحت أن الخطة من شأنها أن تسمح لواشنطن بتقديم تخفيف سريع للعقوبات إذا وافقت موسكو على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت مصادر خاصة لوكالة "رويترز" أن البيت الأبيض طلب من وزارة الخزانة الأمريكية دراسة خيارات تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، وذلك قبل المحادثات المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل رفع العقوبات بسرعة إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، مشددة على أن واشنطن لن تقدم على هذه الخطوة دون الحصول على تنازلات من موسكو.

وأضافت المصادر أن مستشاري ترامب يعملون على وضع تصورات مبدئية لتخفيف أو تعديل العقوبات، والتي قد تشمل فرض سقف لأسعار النفط، في حال تحقيق تقدم ملموس في المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء النزاع الأوكراني.