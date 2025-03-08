خالد جلال يفتتح النسخة التاسعة لبرنامج «هل هلالك» في ثوب جديد.. صور

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" فى ثوب جديد يقدم لأول مرة، ويضم خمس فعاليات يوميا ولمدة ١٥ ليلة عرض، وذلك مساء أمس الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

حظيت النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" برؤية فنية جديدة تعيد إحياء تراثنا الفني الذى تتميز به هويتنا المصرية، من خلال إضافة منصتين فنيتين جديدتين للبرنامج، وهما منصة "أغانى زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، وقدما اليوم عدد من الدويتوهات الشهيرة منها "يا أخواتى صايم، ومعانا ريال"، أما المنصة الثانية فتحمل اسم "مزيكا" يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش، الذي عزف اليوم عددا من المقطوعات الموسيقية لأغانى كوكب الشرق أم كلثوم، وتحولت ساحة مركز الهناجر إلى ملتقى للإبداع المتنوع.

وقد أحيث فرقة "رضا" للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، أولى ليالى النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك، وقدمت مجموعة متنوعة من استعراضاتها الشهيرة، منها: "حلاوة شمسنا، الحجالة، الأقصر بلدنا، التنورة، رنة الخلخال، غريب الدار، النوبة"، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة.

بدأت فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"، بمشاركة من البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، والذى تحرص الأسرة المصرية بمختلف أعمارها على مشاهدته، ويعرض الأوبريت يوميا لمدة ١٥ ليلة عرض متتالية.

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك فى نسخته التاسعة "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج.

يشار إلى أن وزارة الثقافة نقدم فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك للجمهور، حيث يفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون مجانا للجمهور، طوال فترة إقامة البرنامج التى تستمر حتى يوم الجمعة ٢١ مارس الجاري.