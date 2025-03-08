سوريا.. هجوم مسلح يستهدف المستشفى الوطني في اللاذقية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلًا عن مصدر أمني سوري، بأن مجموعات مسلحة شنت هجومًا استهدف المستشفى الوطني في اللاذقية.

وذكر المصدر أن الجهات الأمنية تتعامل مع الهجوم، دون ورود تفاصيل فورية عن حجم الأضرار أو الإصابات.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلًا عن وزارة الدفاع السورية، أن قوات الأمن السوري أفشلت هجوما لفلول النظام السابق على قيادة القوات البحرية باللاذقية.

وقالت وسائل إعلام سورية، أن هناك كثر من 90 قتيلا في صفوف الجيش والأمن السوري و160 من مؤيدي الأسد بمعركة الساحل.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا" أمس الجمعة، بأن قوات الأمن نجحت في فك الحصار الذي فرضته عناصر تابعة للنظام السابق على مقاتلين من الجيش السوري في محيط مدينة القرداحة، وذلك عقب اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة.

وأوضح المصدر أن تلك العناصر اتخذت من المباني والمرتفعات في المدينة مواقع تمركز لها، مستخدمة إياها لاستهداف قوات الجيش السوري.

وأضاف أن القوات المسلحة، بالتنسيق مع قوى الأمن العام، تستعد لتنفيذ عمليات نوعية دقيقة ضد هذه العناصر، التي أقدمت على الغدر بالقوات السورية والسكان في مدينة القرداحة.