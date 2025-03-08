بحبل وسلك وسيخ حديد.. شاب يتخلص من حياته شنقًا بعد الإفطار في الفيوم

أقدم شاب على الانتحار شنقًا داخل منزل أسرته بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، ودلت التحريات الأولية على أن الشاب تخلص من حياته، لمروه بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، من الأهالي، بوفاة شاب يُدعى" حسن.ص "، 25 سنة، ادعاء انتحار شنقًا.

وعلى الفور انتقلت قوة من شرطة سنورس برئاسة رئيس مباحث المركز الرائد عمر شوقي، وفريق من النيابة إلى مكان الواقعة، وتبين أن مكان تواجد جثمان المتوفي بمنزل أسرته، وأن جثة المجني عليه معلقة بحبل مربوط بعدد من الأسياخ الحديدية البارزة في سقف المنزل، والحبل مربوط بسلك كهربائي مربوط بعنق المجني عليه، وتم الاستماع لأقوال أسرة المتوفي وشهود العيان الذين أكدوا أنه يعاني من أزمة نفسية.

وعاينت الشرطة الجثة، ثم أنزلوها من المشنقة، واستدعت قوات الأمن سيارة إسعاف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة، لتشريح الجثة وتحديد وقت الوفاة.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.