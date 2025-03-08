فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل كثيف من الآليات تجاه منازل المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

كما نصب جيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزًا عند باب المغاربة في سلوان وتفرض مخالفات على المركبات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة.

وأصيب شابا فلسطينيا برصاصة في القدم خلال اقتحام مخيم الفوار وسط إطلاق الرصاص الحي، والغاز السام في أزقة وأحياء المخيم.

وقال مستشفى يطا الحكومي إن شابا (23 عاما)، أصيب برصاصة في قدمه، وجاري تقديم العلاج اللازم له.

ويتعرض مخيم الفوار إلى عمليات مداهمة يومية، والتي يتخللها حملات الاعتقال والتحقيق الميداني، إلى جانب عمليات إطلاق الرصاص والغاز السام بشكل عشوائي على المواطنين ومنازلهم.