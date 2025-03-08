بطولة حسم اللقب| نتائج الجولة الثانية من مباريات دوري الكرة النسائية

انتهت مساء أمس الجمعة، الجولة الثانية من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية «بطولة حسم اللقب»، وذلك بمشاركة قطبي الكرة المصرية وفريق مسار المتصدر للدوري الجاري.

وجاءت نتائج مباريات دوري الكرة النسائية كالتالي:

وفاز فريق الكرة النسائية بالأهلي تحت قيادة الفرنسي ديميتري لوبوف بخمسة أهداف نظيفة واستطاع بذلك مواصلة انتصاراته والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة.

وقد احرز الأهداف كلا من: نادين غازي -رودينا عبدالرسول - شارتي روبن - أشرقت عادل.

وفي نادي الزمالك فاز فريق الكرة النسائية، على نظيره فريق بيراميدز، على ملاعب الناشئين بالزمالك.

حيث نجح في إحراز هدفين على حساب منافسه دون تلقي شباكه أي أهداف، أحرز الأهداف كلا من: لاعبات الزمالك جميلة الفقي وكنزي مجدي لتضاف بذلك ٣ نقاط جديدة لرصيد الزمالك.

وقد نجح فريق الكرة النسائية بنادي مسار بقيادة عبد الرحمن عايد، المدير الفني، بمواصلة تصدره للدوري الجاري لحسم بطولة اللقب الجارية لصالحه.

حيث فاز فريق مسار على مضيفه فريق زد بقيادة محمود خلف المدير الفني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري للكرة النسائية "بطولة حسم اللقب"، على ملعب زد بالتجمع.

واستطاع أن يسدد هدفان في شباك زد بأقدام حلا عبد الصمد واليس اوجيبي.

بسداسية جديدة، استطاع فريق الكرة النسائية بنادي وادي دجلة بالنجاح في تخطي فريق مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم النسائية بطولة حسم اللقب.

و انتهى اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب وادي دجلة بنتيجة ٦-٢ لصالح نادي وادي دجلة، الضان ثلاث نقاط جديدة لوادي دجلة.

فيما استعاد فريق الكرة النسائية بنادي البنك الأهلي بقيادة محمد كمال المدير الفني انتصاراته، بالفوز على نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم النسائية “بطولة حسم اللقب”.

حيث فاز بثلاثية نظيفة أحرزها كل من: نغم النجار وجانيت بندي.