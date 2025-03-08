الزمالك يتأهل لربع نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى دور ربع نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مودرن سبورت، بهدفين لهدف، بعدما احتكما للأشواط الإضافية.

واستضاف الزمالك نظيره مودرن سبورت، مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ 16.

أحرز ثنائية الزمالك اللاعب نبيل عماد دونجا بعد 5 دقائق فقط من انطلاقة المباراة، وفى الدقيقة الـ 51 جاء هدف مودرن، بينما جاء هدف التأهل للفارس الأبيض عن طريق اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا فى الدقيقة الـ 108.

بهذا الفوز تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ليواصل سعية لحصد اللقب مرة أخرى بعد غياب سنتين.