بسبب خلاف مالي.. عاطل يذبح زوج شقيقته في أوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل المتهم بذبح زوج شقيقته بسبب خلاف مالي على مبلغ 1000 جنيه بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، حيث تبين العثور على جثة المدعو عامل مذبوح داخل غرفة نومه.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه بسبب خلاف مالي بينهما على مبلغ 1000 جنيه، كان القتيل قد اقترضه من الجاني منذ ثلاثة أشهر، وأوضحت التحريات أن المتهم استغل وجود المجني عليه بمفرده داخل الشقة وسدد له طعنات قاتلة بسلاح أبيض "سكين"، أودت بحياته في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.