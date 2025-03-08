دعاء ليلة رمضان الثامنة بالقرآن الكريم

تقدم «البوابة نيوز» أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم راجين من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم اكفنا شرور الدنيا واللهو والشهوات وكل ما يشغلنا عن عبادتك يارب، اللهم نعوذ بك من همزات الشياطين ووساوس إبليس والإنس والجن يا رب، اللهم نعوذ بك من الفقر والمرض يارب، اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يارب، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والإطعام ونتوب إليك ونستعين بك ونتوكل عليك يارب وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَلَوۡ أَنَّنَا نَزَّلۡنَآ إِلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَحَشَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ كُلَّ شَيۡءٖ قُبُلٗا مَّا كَانُواْ لِيُؤۡمِنُوٓاْ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ يَجۡهَلُونَ (111) وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ يُوحِي بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا يَفۡتَرُونَ (112) وَلِتَصۡغَىٰٓ إِلَيۡهِ أَفۡـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ وَلِيَرۡضَوۡهُ وَلِيَقۡتَرِفُواْ مَا هُم مُّقۡتَرِفُونَ (113) أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡتَغِي حَكَمٗا وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مُفَصَّلٗاۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٞ مِّن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ (114) وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗاۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ (115)) صدق الله العظيم.

اللهم نصدقك القول والفعل ونصلى لك ابتغاء مرضتك وعفوك وغفرانك فى العشر الاوائل من رمضان شهر الرحمة والمغفرة يارب، اللهم اشرح صدورنا لكل ماتحب وترضى واهدنا الى فعل الخير واحسن خلقنا كما احسنت خلقنا يارب، اللهم اشفى مرضانا وارحم شهدائنا واغنى فقراءنا بفضلك وكرمك وحبب الاغنياء فى العطاء لكل فقير ومحتاج وسائل يارب، اللهم فك اسر كل مكروب من عبادك يارب، وسدد ديون كل مديون من عبادك يارب وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجٗا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِۚ كَذَٰلِكَ يَجۡعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ (125) وَهَٰذَا صِرَٰطُ رَبِّكَ مُسۡتَقِيمٗاۗ قَدۡ فَصَّلۡنَا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَذَّكَّرُونَ (126)) صدق الله العظيم.

اللهم نجنا من أهواءنا وشهواتنا يارب، الله نور قلوبنا بالايمان والتقوى والصدق والاخلاص فى كل اعمالنا يارب، اللهم انصر اهل فلسطين على اعدائهم وحرر ارضهم وقويهم على تحمل ما يلاقون من اهوال على يد المعتدين المحتلين يارب، اللهم حقق امانى عبادك فى حياتهم وبارك فى شبابنا وأطفالنا ونسائنا ورجالنا بحق بركات ايام رمضان المباركة يارب، اللهم صلى على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَيَوۡمَ يَحۡشُرُهُمۡ جَمِيعٗا يَٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ قَدِ ٱسۡتَكۡثَرۡتُم مِّنَ ٱلۡإِنسِۖ وَقَالَ أَوۡلِيَاؤُهُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضٖ وَبَلَغۡنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيٓ أَجَّلۡتَ لَنَاۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثۡوَىٰكُمۡ خَٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٞ (128) وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعۡضَ ٱلظَّـٰلِمِينَ بَعۡضَۢا بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ (129) يَٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَقُصُّونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِي وَيُنذِرُونَكُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هَٰذَاۚ قَالُواْ شَهِدۡنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَاۖ وَغَرَّتۡهُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَٰفِرِينَ (130)) صدق الله العظيم.

اللهم ارحم والدينا واغفر لهم واسكنهم الجنة فى الفردوس الأعلى واحفظ أولادنا وأحفادنا من كل شر يارب، اللهم باعد بيننا وبين الفواحش كما باعدت بين المشرق والمغرب يارب، اللهم اهدينا إلى هدوء النفس والصبر على البلاء وأصلح ذات بيننا وبين كل من حولنا يارب، اللهم اجعلنا نعطف على اليتيم ونصل الرحم ولا نقرب المال الحرام يارب، اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم وقوي ايماننا حتى لا نقرب الجريمة بكل أشكالها من قتل وسرقة ومعصية وغيرها من الأفعال التى تضر النفس والغير واهدى ذات البين بين الآباء والأمهات والأبناء والبنات يارب، اللهم صلى على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗاۖ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ (151) وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ (152)) صدق الله العظيم.

اللهم احفظ مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها وأرضها وحدودها والأزهر والكنيسة ومؤسساتها وكنوزها ومياهها وسمائها يارب، اللهم احفظ سيناء بقوتك يارب من كل معتد أثيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وبارك.