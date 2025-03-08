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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وادي دجلة ينجح في تخطي مودرن سبورت بسداسية في دوري الكرة النسائية

لاعبات وادي دجلة
لاعبات وادي دجلة
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بسداسية جديدة، استطاع فريق الكرة النسائية بنادي وادي دجلة بالنجاح في تخطي فريق مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم النسائية بطولة حسم اللقب.

وانتهى اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب وادي دجلة بنتيجة ٦-٢ لصالح نادي وادي دجلة.

وكانت قد انطلقت اليوم الجمعة الموافق السابع من مارس الجاري، 5 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الكرة النسائية "بطولة حسم اللقب".

وتضمنت الجولة مواجهة فريق الأهلي لنظيره المعادي واليخت على ملعب المعادي واليخت، ولقاء زد لفريق مسار على ملعب زد بالتجمع الخامس، كما تنافس وادي دجلة مع نظيره مودرن سبورت على ملعب وادي دجلة بالتجمع الأول.

كما واجه الزمالك فريق بيراميدز على ملاعب الناشئين بالزمالك، وأخيرا التقي المقاولون العرب بنظيره البنك الأهلي على ملعب فرعي المقاولون العرب.

 

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