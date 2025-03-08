ads
السبت 08 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قبل طرحها للبيع.. مصادرة 50 ألف شمروخ وألعاب نارية في الفيوم

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم في ضبط تاجرين بحوزتهما 50 ألف شمروخ ولعبة نارية، كانا يخزنانها داخل مخزن بمنزلهما تمهيدًا لترويجها وبيعها.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغًا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود معلومات وتحريات سرية تؤكد قيام المتهمين بتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية والشماريخ داخل منزلهما بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بإشراف العميد هاني تعيلب رئيس فرع بحث شرق وبقيادة الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، من ضبط التاجر م.م (52 عامًا)، مقيم بشارع المحكمه خلف الساحه الشعبيه بدائرة المركز، وم.م.ع (17 عامًا) مقيم بمنطقه الشوبك.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 11 كرتونة تحتوي على 50 ألف شمروخ وألعاب نارية متنوعة، وتم التحفظ على المضبوطات.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

أقر المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج، وتم تحرير المحضر  جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مركز شرطة سنورس محافظة الفيوم ضبط العاب نارية فى سنورس أخبار الفيوم العاب نارية مدير امن الفيوم