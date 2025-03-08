قبل طرحها للبيع.. مصادرة 50 ألف شمروخ وألعاب نارية في الفيوم

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم في ضبط تاجرين بحوزتهما 50 ألف شمروخ ولعبة نارية، كانا يخزنانها داخل مخزن بمنزلهما تمهيدًا لترويجها وبيعها.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغًا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود معلومات وتحريات سرية تؤكد قيام المتهمين بتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية والشماريخ داخل منزلهما بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بإشراف العميد هاني تعيلب رئيس فرع بحث شرق وبقيادة الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، من ضبط التاجر م.م (52 عامًا)، مقيم بشارع المحكمه خلف الساحه الشعبيه بدائرة المركز، وم.م.ع (17 عامًا) مقيم بمنطقه الشوبك.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 11 كرتونة تحتوي على 50 ألف شمروخ وألعاب نارية متنوعة، وتم التحفظ على المضبوطات.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

أقر المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج، وتم تحرير المحضر جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.