لبنان.. أكثر من 20 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق جنوب البلاد

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن أكثر من 20 غارة جوية على مناطق مختلفة في جنوب لبنان.

وأوضحت، أن غارات الجيش الإسرائيلي استهدفت العديد من الاودية والمناطق الحرجية في أطراف زبقين وبيت ياحون والعيشية والريحان وأنصار والبيسارية.

وأمس الجمعة، أدانت قيادة الجيش اللبناني، مواصلة انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان، حيث قامت قوات إسرائيلية بإدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة "العباد - حولا" جنوب لبنان.

أكد الجيش اللبناني أن دخول مستوطنين إسرائيليين إلى الأراضي اللبنانية يعد انتهاكًا سافرًا للسيادة الوطنية، مشددًا على أن هذا التصرف يمثل استمرارًا للخروقات الإسرائيلية للقوانين والقرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الجيش في بيان رسمي أنه يتابع هذه التطورات بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، لضمان معالجة هذه الانتهاكات.