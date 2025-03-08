البنك الأهلي يستعيد انتصاراته بثلاثية نظيفة على المقاولون بدوري السيدات

استعاد فريق الكرة النسائية بنادي البنك الأهلي بقيادة محمد كمال المدير الفني انتصاراته، بالفوز على نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم النسائية “بطولة حسم اللقب”.

حيث فاز بثلاثية نظيفة أحرزها كل من: نغم النجار وجانيت بندي.

وكانت قد انطلقت، أمس الجمعة الموافق 7 من مارس الجاري، 5 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الكرة النسائية "بطولة حسم اللقب".

وتضمنت الجولة مواجهة فريق الأهلي لنظيره المعادي واليخت على ملعب المعادي واليخت، ولقاء زد لفريق مسار على ملعب زد بالتجمع الخامس، كما تنافس وادي دجلة مع نظيره مودرن سبورت على ملعب وادي دجلة بالتجمع الأول.

كما واجه الزمالك فريق بيراميدز على ملاعب الناشئين بالزمالك، وأخيرا التقى المقاولون العرب بنظيره البنك الأهلي على ملعب فرعي المقاولون العرب.