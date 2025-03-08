التعاون الإسلامي تعتمد مخرجات القمة العربية وخطة إعمار غزة وتدعو لدعم دولي عاجل

اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي مخرجات القمة العربية، بما في ذلك خطة إعادة إعمار غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل لضمان تنفيذها.

كما أكدت منظمة التعاون الإسلامي أهمية إطلاق مسار سياسي واضح يؤدي إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته.

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، مسلطًا الضوء على استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد منصور في رسائله توثيق 962 انتهاكًا إسرائيليًا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 42 يومًا منذ سريانه، ما أسفر عن استشهاد 116 فلسطينيًا، بينهم أطفال، وإصابة 490 آخرين. كما شدد على مواصلة الاحتلال انتهاك قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2735 الصادر عن مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات.