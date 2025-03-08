مسار يواصل انتصاراته بهدفين نظيفين على زد بدوري الكرة النسائية

نجح فريق الكرة النسائية بنادي مسار بقيادة عبد الرحمن عايد، المدير الفني، بمواصلة تصدره للدوري الجاري لحسم بطولة اللقب الجارية لصالحه.

حيث فاز فريق مسار على مضيفه فريق زد بقيادة محمود خلف المدير الفني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري للكرة النسائية "بطولة حسم اللقب"، على ملعب زد بالتجمع.

واستطاع أن يسدد هدفان في شباك زد بأقدام حلا عبد الصمد واليس اوجيبي.

وكان قد استطاع فريق مسار في الجولة الأولى من مسابقة حسم اللقب بالفوز على المقاولون العرب بسبعة أهداف نظيفة.

فيما أخفق فريق زد على الفوز على نظيره الأهلي في الجولة الأولى، حيث فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال الجولة الأولى.

وتتضمن الجولة الثانية 5 مباريات قوية بين المتصدرين للدور الأول من دوري الكرة النسائية، يأتي على رأسها مباريات قطبي الكرة المصري وفريق مسار المتصدر للدوري الجاري.