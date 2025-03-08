فلسطين.. إطلاق نار بشكل كثيف من آليات الاحتلال تجاه منازل المواطنين في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار بشكل كثيف من الآليات تجاه منازل المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

كما نصب جيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزًا عند باب المغاربة في سلوان وتفرض مخالفات على المركبات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة.

أصيب مساء اليوم الجمعة، شابا برصاصة من النوع الحي هلال اقتحام الاحتلال لمخيم الفوار جنوب الخليل.

وأصيب شابا فلسطينيا برصاصة في القدم خلال اقتحام مخيم الفوار وسط إطلاق الرصاص الحي، والغاز السام في أزقة وأحياء المخيم.

وقال مستشفى يطا الحكومي إن شابا (23 عاما)، أصيب برصاصة في قدمه، وجاري تقديم العلاج اللازم له.

ويتعرض مخيم الفوار إلى عمليات مداهمة يومية، والتي يتخللها حملات الاعتقال والتحقيق الميداني، إلى جانب عمليات إطلاق الرصاص والغاز السام بشكل عشوائي على المواطنين ومنازلهم.

وأمس الجمعة، هاجم عشرات المستعمرين، تجمع راس عين العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، وسرقوا رؤوس أغنام.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن عشرات المستعمرين يستقلون شاحنات، وبحماية قوات الاحتلال، داهموا تجمع راس عين العوجا وأطلقوا الرصاص الحي.