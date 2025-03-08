الزمالك يفوز بثنائية نظيفة على بيراميدز بدوري الكرة النسائية

فاز فريق الكرة النسائية بالنادي الزمالك، على نظيره فريق بيراميدز، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري للكرة النسائية "بطولة حسم اللقب"، على ملاعب الناشئين بالزمالك.

حيث نجح في إحراز هدفين على حساب منافسه دون تلقي شباكه أي أهداف، أحرز الأهداف كلا من: لاعبات الزمالك جميلة الفقي وكنزي مجدي لتضاف بذلك ٣ نقاط جديدة لرصيد الزمالك.

وكان فريق الزمالك قد نجح بالفوز على نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهم في الجولة الأولى من مسابقة حسم اللقب.

وتتضمن الجولة الثانية 5 مباريات قوية بين المتصدرين للدور الأول من دوري الكرة النسائية، يأتي على رأسها مباريات قطبي الكرة المصري وفريق مسار المتصدر للدوري الجاري.