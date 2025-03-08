بخماسية نظيفة.. الأهلي يكتسح المعادي واليخت في دوري الكرة النسائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، فوزًا مثيرًا على نظيره المعادي واليخت، في اللقاء الذي جمع الفريقين، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، على ملعب المعادي واليخت.

حيث فاز فريق الكرة النسائية بالأهلي تحت قيادة الفرنسي ديميتري لوبوف بخمسة أهداف نظيفة واستطاع بذلك مواصلة انتصاراته والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة.

وقد احرز الأهداف كلا من نادين غازي -رودينا عبدالرسول -شارتي روبن - أشرقت عادل.

وكان الأهلي قد أنهى المرحلة الأولى من الدوري في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، جمعها من الفوز في 15 مباراة، وتعرض لهزيمة واحدة، قبل أن يحقق الفوز الأول في المرحلة الثانية على زد بنتيجة هدفين لهدف، مسجلًا 84 هدفًا فيما تلقت شباكه ستة أهداف منذ انطلاق البطولة.

بدء الفريق المرحلة الأولى من الدوري بسلسلة انتصارات متتالية حيث نجح في الفوز على الزمالك 2-1، وعلى وادي دجلة 1-0، وعلى مودرن سبورت 1-0، وعلى المعادي واليخت 4-0، وعلى اتحاد بسيون 8-0، وعلى الاتحاد السكندري 8-0، وعلى الجونة 11-0، وعلى إنبي 2-0، وعلى بيراميدز 6-1، وعلى البنك 2-0، وتعرض للهزيمة الأولى أمام مسار 3-1 قبل أن يعود للفوز على بالم هيلز بنتيجة 11-0، وعلى الطيران 8-0، وعلى زد 4-0، وعلى المقاولون العرب 5-0، وعلى المصري 8-0 في الجولة الأخيرة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، ويارا صفوت المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.