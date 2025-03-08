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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة بني سويف تحيل المتغيبين من العاملين بمستشفى الواسطى للتحقيق

زيارة وكيل الصحة
زيارة وكيل الصحة لمستشفى الواسطى
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قامت الدكتورة سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف مساء أمس الجمعة الموافق 7 مارس 2025، بزيارة ميدانية مفاجئة فى تمام العاشرة مساء لمستشفى الواسطى المركزي، في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تجريها للمنشآت الطبية بالمحافظة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حيث تفقدت وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على القسم، وتم إحالة المتغيبين للتحقيق لعدم تواجد طبيب بالاستقبال وتم استدعاء  طبيب لفحص حالات الاستقبال واستكمال النوبتجيات الصحية لمتابعة سير العمل كما تم مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى للتأكد من توافرها، مشددةً على الفرق الطبية داخل المستشفى بالالتزم بجداول ونوبتجيات العمل.

كما قامت وكيل وزارة الصحة بتفقد أقسام العناية المركزة وكلفت مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمراجعة الحالات بأقسام العناية وخروجها فور تحسنها لتوفير أسرة العناية إلى الحالات الأكثر  احتياجًا.

كما تم تفقد الحضانات وأشادت بالخدمة المقدمة، جاء ذلك برفقة الدكتور ياسر خيرى مدير إدارة الرعاية العاجلة ونواب مستشفى الواسطى المركزي.

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