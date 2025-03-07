عمرو سعد للجمهور: "استعدوا للي جي من سيد الناس"

وجه الفنان عمرو سعد في بيان صحفي، الشكر للجمهور قبل عرض الحلقة الثامنة من مسلسل “سيد الناس” .

وقال عمرو سعد، استعدوا للحلقات المقبلة من مسلسل سيد الناس لأنها سوف تكون مليئة بالمفاجأت والأحداث الشيقة، التي تجعل المشاهد في غاية المتعة.

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس حول جارحي التي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة والده، فيجد نفسه محاطا بثروة ضخمة وماضي مظلم لا يعرف عنه شئ، ومحاط بخصوم وأعداء لا يرحمونه، ومن أجل حماية عائلته وميراثه يضطر إلي أن يخوض العديد من الصراعات التي بها مخاطرة على حياته.

ويعد مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، سلوى عثمان، إلهام شاهين، أحمد زاهر، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك أحمد زاهر، رنا رئيس، سلوى عثمان، محمود قابيل، أحمد فهيم، ياسين السقا، إنجي كيوان، طارق النهري، أسما سليمان، ساندي علي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويُذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد كان مسلسل "الأجهر"، الذي شارك به في الماراثون الرمضاني لعام ٢٠٢٣م، وكان مسلسل الأجهر من بطولة درة، عمرو سعد، سيد وجب، خالد ركي، محمود قابيل، ناهد السباعي، أنوشكا، سارة سلامة، عارفة عبدالرسول، أحمد مجدي، نور النبوي، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، مصطفى أبو سريع، علاء عوض، صابرينا، ندى بهجت، يسرا الجديدي، محمد التاجي، جلال العشري، ومن تأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، أحمد بكر، ومن إخراج ياسر سامي.