ads
السبت 08 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي يعبر المصري البورسعيدي بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا مستحقًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2024-25، والذي أقيم على ملعب برج العرب.

أهداف المباراة

افتتح أسامة فيصل التسجيل للبنك الأهلي في الدقيقة 23، قبل أن يعزز ياو أنور التقدم بهدف ثانى في الدقيقة 28. وفي الوقت بدل الضائع، قلص المصري الفارق بهدف في الدقيقة 2+90 ، لكن البنك الأهلي أنهى آماله بهدف ثالث في الدقيقة 5+90 

بهذا الانتصار، يحجز البنك الأهلي مقعده في ربع نهائي كأس مصر، ليواصل مشواره في البطولة بطموح المنافسة على اللقب.

البنك الأهلي المصري البورسعيدي الوقت بدل الضائع بطولة كأس مص بطولة كاس مصر بطولة كأس ربع نهائي كأس مصر فريق البنك الأهلي ياو أنور