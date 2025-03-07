البنك الأهلي يعبر المصري البورسعيدي بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا مستحقًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2024-25، والذي أقيم على ملعب برج العرب.

أهداف المباراة

افتتح أسامة فيصل التسجيل للبنك الأهلي في الدقيقة 23، قبل أن يعزز ياو أنور التقدم بهدف ثانى في الدقيقة 28. وفي الوقت بدل الضائع، قلص المصري الفارق بهدف في الدقيقة 2+90 ، لكن البنك الأهلي أنهى آماله بهدف ثالث في الدقيقة 5+90

بهذا الانتصار، يحجز البنك الأهلي مقعده في ربع نهائي كأس مصر، ليواصل مشواره في البطولة بطموح المنافسة على اللقب.